Витинья: «Очень важная победа над «Труа» для чемпионства, но еще осталось 4 игры»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу команды над «Труа» (3:1) в матче 34-го тура лиги 1. Он забил один гол.

«Мы знаем, что такие матчи сложны — мы играли против хорошо организованной команды. Но мы забили, создавали моменты, и самое главное, что победили. Против нас играли компактно, и мы знали, что должны быть активными, играть интенсивно, предлагать себя. Мы должны были победить, чтобы стать чемпионами. Титул еще не завоеван, осталось 4 матча. Мы сосредоточимся на следующей игре», — приводит слова Витиньи L'Equipe.

За 4 тура до конца чемпионата «ПСЖ» опережает «Ланс» на 6 очков. В следующем туре парижане сыграют с «Аяччо».