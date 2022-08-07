16-летний Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории парижского клуба, сообщает Squawka.

16-летний француз дебютировал за «ПСЖ» в официальном матче, выйдя на замену на 82-й минуте встречи первого тура лиги 1 с «Клермоном» (5:0).

В 2022 году Заир-Эмери стал чемпионом Европы для игроков до 17 лет в составе сборной Франции. В пяти играх на турнире полузащитник забил два мяча.