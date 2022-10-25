Полузащитник «ПСЖ» Руис: «Мне нравится играть с Верратти, он один из лучших»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис рассказал об адаптации в парижском клубе.

«В начале было трудно, потому что мне нужно было время, чтобы адаптироваться, и потому что я не был в оптимальной физической форме. К счастью, мне удалось восстановить форму во время игр. Я месяц тренировался один в Неаполе, ничего не делая с мячом, это было сложно. Я не сыграл ни одного матча и не проводил коллективных тренировок. Потом мне становилось лучше и лучше. Я могу адаптироваться к любым условиям. В начале мне очень помог Марко Верратти, он говорит по-итальянски. С ним мне нравится играть, он один из лучших», — цитирует Tutto Mercato Руиса.

26-летний испанец перешел в «ПСЖ» из «Наполи» этим летом. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Руис провел за «ПСЖ» 9 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.