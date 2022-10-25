Полузащитник «ПСЖ» Руис: «Мне нравится играть с Верратти, он один из лучших»
Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис рассказал об адаптации в парижском клубе.
«В начале было трудно, потому что мне нужно было время, чтобы адаптироваться, и потому что я не был в оптимальной физической форме. К счастью, мне удалось восстановить форму во время игр. Я месяц тренировался один в Неаполе, ничего не делая с мячом, это было сложно. Я не сыграл ни одного матча и не проводил коллективных тренировок. Потом мне становилось лучше и лучше. Я могу адаптироваться к любым условиям. В начале мне очень помог Марко Верратти, он говорит по-итальянски. С ним мне нравится играть, он один из лучших», — цитирует Tutto Mercato Руиса.
26-летний испанец перешел в «ПСЖ» из «Наполи» этим летом. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Руис провел за «ПСЖ» 9 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|
2
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
5
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|
6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|
8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
9
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|19-20
|16
|
11
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Труа
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|
13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|
16
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|
17
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
18
|Страсбур
|12
|1
|6
|5
|12-19
|9
|
19
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|
20
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|29.10
|18:00
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|- : -
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|- : -
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|- : -
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|30.10
|19:05
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|9
|1
|2