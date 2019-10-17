Полузащитник «ПСЖ» Гей выбыл на десять дней из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей пропустит десять дней из-за травмы, сообщает пресс-служба парижского клуба. У футболиста диагностировано растяжение подколенного сухожилия.

Таким образом, он точно не сыграет завтра против «Ниццы» в чемпионате Франции и в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Есть вероятность, что он восстановится к матчу лиги 1 против «Марселя» 27 октября.

30-летний сенегалец в текущем сезоне провел восемь матчей за «ПСЖ» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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