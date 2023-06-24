Игрок «ПСЖ» Руис: «Трудно оставаться на первом месте в чемпионате целый год»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис подвел итоги прошедшего сезона.

«Трудно оставаться на первом месте в чемпионате целый год. Мы знаем, что все остальные команды очень мотивированы. Я думаю, что мы можем быть довольным нашим сезоном, особенно в чемпионате, потому что мы добились чего-то стоящего», — приводит слова Руиса пресс-служба клуба.

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в сезоне-2022/23, набрав 85 очков в 38 сыгранных матчах. «Ланс», занявший второе место, набрал всего на одно очко меньше. Для «ПСЖ» титул стал вторым подряд.

Ранее сообщалось, что парижане готовы отдать Руиса в аренду.