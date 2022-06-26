Эррера высказался о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался по поводу решения Килиана Мбаппе остаться во французском клубе.
«В «Реале» он стал бы одним из лучших игроков в их истории. Но в «ПСЖ» он может стать лучшим игроком в истории своего клуба и войти в историю в своем родном городе. Это похоже на Ансу Фати в «Барселоне». Барселона — это его жизнь, и то же самое касается Килиана», — приводит слова Эрреры Goal.
В конце мая 23-летний Мбаппе отклонил предложение «Реала» и продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне форвард забил 39 голов и сделал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.
В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. В сезоне-2020/21 команда стала второй в национальном первенстве, проиграв 1 очко «Лиллю».
|И
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0
|0-0
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3
|Монако
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
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