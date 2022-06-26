Эррера высказался о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался по поводу решения Килиана Мбаппе остаться во французском клубе.

«В «Реале» он стал бы одним из лучших игроков в их истории. Но в «ПСЖ» он может стать лучшим игроком в истории своего клуба и войти в историю в своем родном городе. Это похоже на Ансу Фати в «Барселоне». Барселона — это его жизнь, и то же самое касается Килиана», — приводит слова Эрреры Goal.

В конце мая 23-летний Мбаппе отклонил предложение «Реала» и продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. В прошлом сезоне форвард забил 39 голов и сделал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. В сезоне-2020/21 команда стала второй в национальном первенстве, проиграв 1 очко «Лиллю».