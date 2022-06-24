Эррера: «Нельзя говорить, что Месси уже не готов забивать 50 мячей за сезон. Они с Роналду никогда не сдают»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о нападающем парижского клуба Лионеле Месси. Он считает, что 35-летний аргентинец по-прежнему способен забивать 50 мячей за сезон.

«Нельзя говорить, что Месси уже не готов забивать 50 мячей за сезон, — приводит слова Эрреры AS. — Они с Роналду никогда не сдают. Месси едет в сборную Аргентины и забивает пять мячей. Криштиану возвращается в «Манчестер Юнайтед» и проводит отличный сезон. Я не возьму на себя смелость заявить, что Лионелю нужно принять новую действительность».

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.