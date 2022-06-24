Эррера: «Нельзя говорить, что Месси уже не готов забивать 50 мячей за сезон. Они с Роналду никогда не сдают»
Эррера считает, что Месси по-прежнему способен забивать 50 мячей за сезон
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о нападающем парижского клуба Лионеле Месси. Он считает, что 35-летний аргентинец по-прежнему способен забивать 50 мячей за сезон.
«Нельзя говорить, что Месси уже не готов забивать 50 мячей за сезон, — приводит слова Эрреры AS. — Они с Роналду никогда не сдают. Месси едет в сборную Аргентины и забивает пять мячей. Криштиану возвращается в «Манчестер Юнайтед» и проводит отличный сезон. Я не возьму на себя смелость заявить, что Лионелю нужно принять новую действительность».
В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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17
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|Тулуза
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19
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
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