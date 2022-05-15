Эррера: «Месси сыграл невероятно в матче с «Монпелье». Мы увидим его лучшую версию после года адаптации в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал дубль нападающего Лионеля Месси в матче 37-го тура лиги 1 с «Монпелье» (4:0).

«У Лионеля были очень хорошие игры, но он попадал в штангу восемь или девять раз в нынешнем сезоне, — приводит слова Эрреры Culture PSG со ссылкой на Amazon Prime. — Мы порой говорим только о забитых или незабитых мячах, но, помимо это Лионель определяет игру команды«.

По словам полузащитника, игроки парижского клуба чувствуют, что могут под давлением отдать мяч 34-летнему аргентинцу, который успокоит игру.

«Месси сыграл невероятно в матче с «Монпелье». Мы очень оптимистично настроены на счет Лионеля. Я уверен, что мы увидим его лучшую версию после года адаптации в «ПСЖ». Играть с ним и тренироваться каждый день — одно удовольствие», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Месси забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 37 туров «ПСЖ» набрал 83 очка и досрочно выиграл лигу 1. «Монпелье» с 43 баллами занимает 13-ю позицию.