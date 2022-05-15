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Эррера: «Месси сыграл невероятно в матче с «Монпелье». Мы увидим его лучшую версию после года адаптации в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Эррера отреагировал на дубль Месси в матче с «Монпелье»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал дубль нападающего Лионеля Месси в матче 37-го тура лиги 1 с «Монпелье» (4:0).

«У Лионеля были очень хорошие игры, но он попадал в штангу восемь или девять раз в нынешнем сезоне, — приводит слова Эрреры Culture PSG со ссылкой на Amazon Prime. — Мы порой говорим только о забитых или незабитых мячах, но, помимо это Лионель определяет игру команды«.

По словам полузащитника, игроки парижского клуба чувствуют, что могут под давлением отдать мяч 34-летнему аргентинцу, который успокоит игру.

«Месси сыграл невероятно в матче с «Монпелье». Мы очень оптимистично настроены на счет Лионеля. Я уверен, что мы увидим его лучшую версию после года адаптации в «ПСЖ». Играть с ним и тренироваться каждый день — одно удовольствие», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Месси забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 37 туров «ПСЖ» набрал 83 очка и досрочно выиграл лигу 1. «Монпелье» с 43 баллами занимает 13-ю позицию.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Лионель Месси
Футбол
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 - : -
21.05 22:00
Брест – Бордо
 - : -
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
21.05 22:00
Ланс – Монако
 - : -
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 - : -
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 - : -
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
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21.05 22:00
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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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