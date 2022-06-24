Эррера объяснил, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл Лигу чемпионов
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался о неудачах клуба в еврокубках. Он объяснил, почему парижане до сих пор не выиграл Лигу чемпионов.
«Два года назад «ПСЖ» упустил много моментов в финале с «Баварией», — приводит слова Эрреры AS. — Мы должны были побеждать, это было бы заслуженно. К тому же футбол — штука сложная, здесь два плюс два не всегда дает четыре. В нынешнем сезоне мы превосходили «Реал» на протяжении 160 минут, но ему хватило двадцатиминутного просветления для того, чтобы выбить нас. Таков футбол, и именно поэтому мы его и любим«.
При этом полузащитник отметил, что не хочет принижать заслуги «Реала».
«В «Реале» действительно есть что-то особенное, чему мы и стали свидетелями. Остается только снять шляпу перед силой воли этой команды. Но я думаю, что мы были на голову сильнее», — сказал он.
Напомним, что мадридский клуб стал победителем Лиги чемпионов в прошедшем сезоне, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.08
|00:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|00:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -