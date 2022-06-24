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Эррера объяснил, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл Лигу чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался о неудачах клуба в еврокубках. Он объяснил, почему парижане до сих пор не выиграл Лигу чемпионов.

«Два года назад «ПСЖ» упустил много моментов в финале с «Баварией», — приводит слова Эрреры AS. — Мы должны были побеждать, это было бы заслуженно. К тому же футбол — штука сложная, здесь два плюс два не всегда дает четыре. В нынешнем сезоне мы превосходили «Реал» на протяжении 160 минут, но ему хватило двадцатиминутного просветления для того, чтобы выбить нас. Таков футбол, и именно поэтому мы его и любим«.

При этом полузащитник отметил, что не хочет принижать заслуги «Реала».

«В «Реале» действительно есть что-то особенное, чему мы и стали свидетелями. Остается только снять шляпу перед силой воли этой команды. Но я думаю, что мы были на голову сильнее», — сказал он.

Напомним, что мадридский клуб стал победителем Лиги чемпионов в прошедшем сезоне, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/ander-herrera-voy-a-seguir-en-el-psg-nos-falta-la-guinda-del-pastel-n/
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