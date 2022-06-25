Эррера: «Я не считаю, что смена тренеров говорит о нестабильности «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера не считает клуб нестабильным из-за смены тренеров.

Ранее сообщалось, что вместо Маурисио Почеттино парижан возглавит главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье.

«Людям нравится обсуждать «ПСЖ», — приводит слова Эрреры AS. — Во многих клубах происходят изменения, и о нестабильности не говорят. Сколько тренеров было у «Тоттенхэма», «Интера», «Барселоны»? Я не считаю, что смена тренеров говорит о нестабильности «ПСЖ». Проект можно сохранять, даже когда меняешься».