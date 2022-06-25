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Эррера: «Я не считаю, что смена тренеров говорит о нестабильности «ПСЖ»

Эррера не считает «ПСЖ» нестабильным клубом из-за смены тренеров
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера не считает клуб нестабильным из-за смены тренеров.

Ранее сообщалось, что вместо Маурисио Почеттино парижан возглавит главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье.

«Людям нравится обсуждать «ПСЖ», — приводит слова Эрреры AS. — Во многих клубах происходят изменения, и о нестабильности не говорят. Сколько тренеров было у «Тоттенхэма», «Интера», «Барселоны»? Я не считаю, что смена тренеров говорит о нестабильности «ПСЖ». Проект можно сохранять, даже когда меняешься».

В прошедшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионов Франции, набрав 86 очков в 38 турах.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/ander-herrera-voy-a-seguir-en-el-psg-nos-falta-la-guinda-del-pastel-n/
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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