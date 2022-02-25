Полузащитник «Монако» Мартинш высказался о результатах команды в лиге 1

Полузащитник «Монако» Желсон Мартинш высказался о результатах команды в чемпионате Франции.

«Чувствую себя хорошо на левом фланге, матч с «Бордо» показал это, тем не менее мне привычнее действовать справа. Приятно знать, что я могу помочь команде и на другой позиции. Нас ждут непростые матчи в марте во всех турнирах. Однако мы не раз доказывали, что можем обыгрывать сильнейшие команды», — цитирует Мартинша официальный сайт «Монако».

После 25 туров лиги 1 монегаски занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.