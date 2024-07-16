Полузащитник «Монако» Головин рассказал о впечатлениях от игры с капитанской повязкой
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что испытывает приятные эмоции, выходя на поле с капитанской повязкой.
«Какие ощущения от того, что выхожу на поле с капитанской повязкой? Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата. К тому же у нас в команде многие ребята наделены лидерскими качествами, могут повести за собой», — цитирует Головина ТАСС.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 27 матчей за монегасков во всех турнирах, отметившись 6 голами и 6 результативными передачами.
12 августа «Монако» сыграет против «Барселоны» в Кубке Гампера. Новый сезон чемпионата Франции команда начнет домашним матчем против «Сент-Этьена» 18 августа.
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3
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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15
|Гавр
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16
|Осер
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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