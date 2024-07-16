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Полузащитник «Монако» Головин рассказал о впечатлениях от игры с капитанской повязкой

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что испытывает приятные эмоции, выходя на поле с капитанской повязкой.

«Какие ощущения от того, что выхожу на поле с капитанской повязкой? Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата. К тому же у нас в команде многие ребята наделены лидерскими качествами, могут повести за собой», — цитирует Головина ТАСС.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 27 матчей за монегасков во всех турнирах, отметившись 6 голами и 6 результативными передачами.

12 августа «Монако» сыграет против «Барселоны» в Кубке Гампера. Новый сезон чемпионата Франции команда начнет домашним матчем против «Сент-Этьена» 18 августа.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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В «Монако» рассказали, будет ли Головин капитаном команды в новом сезоне
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4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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