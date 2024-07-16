Полузащитник «Монако» Головин рассказал о впечатлениях от игры с капитанской повязкой

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что испытывает приятные эмоции, выходя на поле с капитанской повязкой.

«Какие ощущения от того, что выхожу на поле с капитанской повязкой? Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата. К тому же у нас в команде многие ребята наделены лидерскими качествами, могут повести за собой», — цитирует Головина ТАСС.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 27 матчей за монегасков во всех турнирах, отметившись 6 голами и 6 результативными передачами.

12 августа «Монако» сыграет против «Барселоны» в Кубке Гампера. Новый сезон чемпионата Франции команда начнет домашним матчем против «Сент-Этьена» 18 августа.