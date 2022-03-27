Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших нападающего команды Лионеля Месси во время матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0).

«Для меня Месси лучший, кого я видел и с кем играл, — приводит слова Фабрегаса Marca. — Я видел выдающиеся вещи в исполнении Лионеля. Меня самого освистывали на «Камп Ноу». Фанаты «ПСЖ» хотят надавить на игроков. Но мы говорим о человеке, который недавно перешел в клуб. В «ПСЖ» никогда не было такого игрока. Лучше поддержать его, а не давить».

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.