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Фабрегас — о свисте в адрес Месси: «В «ПСЖ» никогда не было такого игрока. Лучше поддержать его, а не давить»

Сеск Фабрегас осудил освиставших Лионеля Месси болельщиков «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших нападающего команды Лионеля Месси во время матча 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0).

«Для меня Месси лучший, кого я видел и с кем играл, — приводит слова Фабрегаса Marca. — Я видел выдающиеся вещи в исполнении Лионеля. Меня самого освистывали на «Камп Ноу». Фанаты «ПСЖ» хотят надавить на игроков. Но мы говорим о человеке, который недавно перешел в клуб. В «ПСЖ» никогда не было такого игрока. Лучше поддержать его, а не давить».

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

Источник: https://www.marca.com/en/football/psg/2022/03/27/6240447eca4741ae5e8b4574.html
Лионель Месси
Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Бордо
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
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3.04 00:00
Лион – Анже
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Метц – Монако
 - : -
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Монпелье – Брест
 - : -
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Ницца – Ренн
 - : -
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