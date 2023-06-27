Головин: «Испытываю особые чувства и эмоции в Калтане. Всегда стараюсь приехать сюда»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал «СЭ» о проведении товарищеской игры за футбольную команду Калтана.

Матч прошел 27 июня. Головин забил один гол и отдал три результативные передачи. После игры футболист раздал автографы.

«Калтан — это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном. Сегодняшний матч? Это просто товарищеская игра. Рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение», — сказал Головин «СЭ».

Головин родился в Калтане (город в Кемеровской области) и начал заниматься футболом в местной ДЮСШ.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.