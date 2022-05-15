Головин прокомментировал победу над «Брестом» в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча против «Бреста» в 37-м туре чемпионата Франции (4:2).

25-летний россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут.

«Конечно, это важнейшие три очка. Самое главное, что мы их набрали сегодня, обязаны были выигрывать этот матч. Даже проигрывая 0:2, ни секунды не сомневались в себе, верили в победу и продолжали работать. Здорово, что смогли проявить характер. Такая ситуация — это всегда определенная проверка для любой команды. Приятно, что мы достойно вышли из этого положения и одержали закономерную победу. Важно ли, что по итогам этого тура выходим на второе место? Естественно, это серьезный шаг к достижению цели. Теперь все зависит от нас. Остается заключительная игра чемпионата. Все понимают ее значение. Нужно сделать максимум, чтобы занять второе место», — цитирует Головина «СЭ».

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, имея 68 очков. Столько же у «Марселя», идущего третьим.

В следующем туре чемпионата монегаски сыграют на выезде против «Ланса» 21 мая.

В текущем сезоне Головин за «Монако» 38 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.