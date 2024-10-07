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Головин о матче против «Гавра» Кузяева в лиге 1: «Просил Далера не забивать, а он нам забил!»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, каким видит свой карьерный путь после подписания нового контракта с французским клубом.

«Сложно говорить о том, что я хочу стать легендой клуба. Просто хотел бы приносить как можно больше пользы своей команде. Да, понятно, 10-й номер.. Он мне тоже всегда нравился. Так что буду стараться быть полезным настолько, насколько это возможно», — приводит пресс-служба РФС слова Головина.

Также футболист поделился мнением о выступлении против россиян в лиге 1.

«Конкретно Далера просил не забивать, а он нам забил! Просто шутили, вспоминали что-как, ничего особенного. Всегда рад видеть игрока сборной, тем более Далера, которого очень давно знаю. Выходить с ним играть друг против друга в чемпионате Франции — это очень приятно», — добавил он.

4 октября стало известно, что 28-летний Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.

Россиянин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

Источник: https://rfs.ru/news/221299
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 ПСЖ 7 5 2 0 21-6 17
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
5
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
9
 Ницца 7 2 3 2 15-7 9
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 Нант 7 2 3 2 9-8 9
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 Брест 7 3 0 4 10-13 9
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 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
13
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
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 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
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 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
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