Головин отметился результативным действием в 4 матче чемпионата Франции подряд

«Монако» в гостях обыграл с «Осер» в 16-м туре чемпионата Франции — 3:2.

У монегасков забивали Виссам Бен Йеддер и 17-летний Элисс Бен-Сегир (дубль), для которого этот матч стал дебютным за «Монако» в лиге 1.

Передачу на тинейджера отдал россиянин Александр Головин. Таким образом, полузащитник отметился результативными действиями в четырех матчах лиги 1 (2 гола и 2 передачи) — это его рекордная серия в чемпионате Франции.

Всего на счету Головина 3 гола и 4 передачи в 15 матчах лиги 1.