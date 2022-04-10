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Сегодня, 17:25

Головин отметился результативной передачей в матче «Монако» — «Труа»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Монако» встречается с «Труа» в матче 31-го тура лиги 1.

Встреча проходит на стадионе «Луи II» в Монако.

На 57-й минуте игры российский полузащитник хозяев Александр Головин отметился результативной передачей на Кевина Фолланда.

Таким образом, счет стал 2:1 в пользу «Монако».

Франция. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Труа

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 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
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 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
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8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
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 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
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 Анже 30 8 8 14 34-44 32
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