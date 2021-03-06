Полузащитник «Монако» Аит Беннассер отсудил право тренироваться с основным составом
Юридический комитет ПФЛ встал на сторону полузащитника Юссефа Аита Беннассера, постановив, что «Монако» не имел права переводить игрока в дубль и отстранять от тренировок с первой командой. Главный тренер Нико Ковач отказался от игрока в июле прошлого года.
Аит Беннассер, чей контракт с монегасками истекает в июне, обратился в ПФЛ для разрешения конфликта после январского трансферного окна, так как не смог сменить команду. Клуб же заявил, что действовал в интересах игрока, создав для него индивидуальный план тренировок, учитывающий его слабое физическое состояние, чтобы попытаться защитить футболиста от травм. Однако ПФЛ постановила, что «Монако» нарушила права игрока. У клуба есть 7 дней на обжалование решения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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