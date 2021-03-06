Полузащитник «Монако» Аит Беннассер отсудил право тренироваться с основным составом

Юридический комитет ПФЛ встал на сторону полузащитника Юссефа Аита Беннассера, постановив, что «Монако» не имел права переводить игрока в дубль и отстранять от тренировок с первой командой. Главный тренер Нико Ковач отказался от игрока в июле прошлого года.

Аит Беннассер, чей контракт с монегасками истекает в июне, обратился в ПФЛ для разрешения конфликта после январского трансферного окна, так как не смог сменить команду. Клуб же заявил, что действовал в интересах игрока, создав для него индивидуальный план тренировок, учитывающий его слабое физическое состояние, чтобы попытаться защитить футболиста от травм. Однако ПФЛ постановила, что «Монако» нарушила права игрока. У клуба есть 7 дней на обжалование решения.