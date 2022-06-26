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Полузащитник «Лиона» Шерки близок к продлению контракта с клубом

Алексей Еремин
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Атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки близок к продлению контракта с французским клубом, сообщает RMC.

Контракт с 18-летним французским полузащитником истекает через год, сообщалось, что Шерки может перейти в «Ниццу» из-за отсутствия игрового времени в «Лионе». Однако футболист подтвердил, что намерен продлить контракт с клубом: «Обсуждения продвигаются хорошо. Мы хорошо ладим с руководством клуба. Надеюсь, что смогу добиться больших успехов «Лионом», — цитирует Шерки RMC.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Лион», забил 2 мяча в Лиге Европы и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/ol-cherki-confirme-que-les-discussions-avancent-bien-pour-une-prolongation_AV-202206260111.html
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