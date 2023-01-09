Толиссо о трансфере Ловрена в «Лион»: «Наша проблема в том, что мы проигрываем много дуэлей и верховых единоборств»

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо предположил, как изменится игра команды с появлением в составе защитника Деяна Ловрена.

«Наша проблема в том, что мы проигрываем много дуэлей и верховых единоборств. Нам надо над этим работать и я считаю, что приход Ловрена в команду позволит нам прогрессировать в этом плане», — цитирует Толиссо RMC Sport.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.