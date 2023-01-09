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Толиссо о трансфере Ловрена в «Лион»: «Наша проблема в том, что мы проигрываем много дуэлей и верховых единоборств»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо предположил, как изменится игра команды с появлением в составе защитника Деяна Ловрена.

«Наша проблема в том, что мы проигрываем много дуэлей и верховых единоборств. Нам надо над этим работать и я считаю, что приход Ловрена в команду позволит нам прогрессировать в этом плане», — цитирует Толиссо RMC Sport.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Корантен Толиссо
ФК Лион
0
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3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
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 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
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 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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Нант – Лион
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Лорьян – Монако
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