Полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб перенес сердечный приступ

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«Лилль» на официальном сайте объявил, что полузащитник Набиль Бенталеб был срочно госпитализирован.

По информации Foot National, 29-летний алжирец пережил сердечный приступ. Игрок был госпитализирован в университетскую больницу Лилля.

В сезоне-2023/24 Бенталеб сыграл 34 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

Ранее Бенталеб также выступал за «Шальке», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».