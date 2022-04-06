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«Мы не «Генгам!» Бен-Арфа выведен из состава «Лилля» из-за конфликта с главным тренером

Бен-Арфа выведен из состава «Лилля» из-за конфликта с главным тренером
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Лилля» Хатем Бен-Арфа выведен из состава французского клуба на фоне конфликта с главным тренером Жосленом Гурвеннеком, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 35-летний француз отсутствовал на тренировке «Лилля» 3-го и 4-го апреля.

Отмечается, что полузащитник после матча 30-го тура лиги 1 с с «Бордо» (0:0) выразил претензии к главному тренеру.

«Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Мы не «Генгам!» — сказал Бен-Арфа.

Напомним, что Гурвеннек ранее был главным тренером «Генгама». Руководство клуба собирает информацию по поводу данного инцидента.

После 30 туров лиги 1 «Лилль» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/hatem-ben-arfa-expelled-from-lille-squad-after-altercation-with-coach/
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 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
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 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
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 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
7
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
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 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
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 Реймс 30 8 12 10 32-32 36
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 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
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Анже – Лилль
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ПСЖ

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