«Мы не «Генгам!» Бен-Арфа выведен из состава «Лилля» из-за конфликта с главным тренером

Бен-Арфа выведен из состава «Лилля» из-за конфликта с главным тренером

Полузащитник «Лилля» Хатем Бен-Арфа выведен из состава французского клуба на фоне конфликта с главным тренером Жосленом Гурвеннеком, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 35-летний француз отсутствовал на тренировке «Лилля» 3-го и 4-го апреля.

Отмечается, что полузащитник после матча 30-го тура лиги 1 с с «Бордо» (0:0) выразил претензии к главному тренеру.

«Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Мы не «Генгам!» — сказал Бен-Арфа.

Напомним, что Гурвеннек ранее был главным тренером «Генгама». Руководство клуба собирает информацию по поводу данного инцидента.

После 30 туров лиги 1 «Лилль» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.