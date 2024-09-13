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Кузяев: «Было несложно учить французский язык. У меня есть тяга к языкам»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, как ему дается изучение французского языка.

— Сложно ли учить французский? Мне не было сложно, — цитирует Кузяева «РБ Спорт». — Да, это непростой язык. Но я заметил, что у меня есть тяга к изучению языков. Не скажу, что у меня феноменальная память и способности, но главное, что у меня есть желание. Мне очень нравится заниматься с репетитором, делать дополнительные задания. Французский — очень красивый и необычный язык.

— Сейчас часто занимаетесь французским?

 — Два-три раза в неделю. Занятия по полтора часа.

Далер Кузяев. Кузяев счастлив в «Гавре». Он стал лидером команды и уже дает интервью на французском

Источник: РБ Спорт
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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3
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
5
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
6
 Лилль 3 2 0 1 5-3 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
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 Ницца 3 1 1 1 6-4 4
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