Головин: «Погба — супер позитивный и добрый парень»
Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о новом партнере по команде Поле Погба.
32-летний футболист присоединился к «Монако» в июне на правах свободного агента.
«Погба? Он тренировался дня три, не до конца залечил травму. Пока он провел только разминки. В общении он супер позитивный, добрый парень», — сказал Головин на пресс-конференции перед BetBoom матчем между сборными России и Катара.
С 2022 года Погба выступал за «Ювентус». В ноябре 2024-го итальянский клуб объявил о расторжении контракта с полузащитником по обоюдному согласию сторон.
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16
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17
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
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