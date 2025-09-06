Головин: «Погба — супер позитивный и добрый парень»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о новом партнере по команде Поле Погба.

32-летний футболист присоединился к «Монако» в июне на правах свободного агента.

«Погба? Он тренировался дня три, не до конца залечил травму. Пока он провел только разминки. В общении он супер позитивный, добрый парень», — сказал Головин на пресс-конференции перед BetBoom матчем между сборными России и Катара.

С 2022 года Погба выступал за «Ювентус». В ноябре 2024-го итальянский клуб объявил о расторжении контракта с полузащитником по обоюдному согласию сторон.