Рабьо попрощался с болельщиками «Марселя»: «Вы были неизменной опорой»
Бывший полузащитник «Марселя» Адриан Рабьо обратился к болельщикам французской команды, выразив им благодарность за поддержку и вдохновение.
30-летнего футболиста выгнали из клуба после драки с партнером по команде Джонатаном Роу в раздевалке «Марселя». Руководство бело-голубых отстранило обоих игроков от основной команды, а затем выставило их на трансфер. 1 сентября Рабьо перешел в «Милан», подписав контракт с итальянским клубом до лета 2028 года.
«Дорогие болельщики «Марселя», прежде чем начать свое новое приключение в «Милане», я хотел бы обратиться к вам с посланием. С первого дня, когда я прибыл в Мариньян, вы не обращали внимания на мое прошлое в «ПСЖ» и сразу приняли меня как марсельца. Так было до самого моего ухода. На протяжении всего сезона вы поддерживали меня, сопровождали, вдохновляли, аплодировали... вы были неизменной опорой. Я чувствовал этот жар, эту страсть, эту любовь к футболу, которые вами движут. Я никогда не забуду атмосферу «Велодрома», радость в моменты празднования и главное — то неописуемое ощущение, когда забиваешь гол на этом стадионе», — написал полузащитник в своих соцсетях.
Рабьо выступал за «Марсель» с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 француз провел 31 матч во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ланс
|16
|12
|1
|3
|28-13
|37
|
2
|ПСЖ
|16
|11
|3
|2
|35-14
|36
|
3
|Марсель
|16
|10
|2
|4
|36-15
|32
|
4
|Лилль
|16
|10
|2
|4
|33-20
|32
|
5
|Лион
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|
6
|Ренн
|16
|7
|6
|3
|27-24
|27
|
7
|Тулуза
|16
|6
|5
|5
|24-19
|23
|
8
|Страсбур
|16
|7
|2
|7
|25-20
|23
|
9
|Монако
|16
|7
|2
|7
|26-27
|23
|
10
|Анже
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
11
|Брест
|16
|5
|4
|7
|21-27
|19
|
12
|Лорьян
|16
|4
|6
|6
|19-28
|18
|
13
|Ницца
|16
|5
|2
|9
|19-29
|17
|
14
|Париж
|16
|4
|4
|8
|21-29
|16
|
15
|Гавр
|16
|3
|6
|7
|13-22
|15
|
16
|Осер
|16
|3
|3
|10
|14-25
|12
|
17
|Нант
|16
|2
|5
|9
|14-28
|11
|
18
|Метц
|16
|3
|2
|11
|17-37
|11
|4.01
|00:00
|Брест – Осер
|- : -
|4.01
|00:00
|Гавр – Анже
|- : -
|4.01
|00:00
|Лилль – Ренн
|- : -
|4.01
|00:00
|Лорьян – Метц
|- : -
|4.01
|00:00
|Марсель – Нант
|- : -
|4.01
|00:00
|Монако – Лион
|- : -
|4.01
|00:00
|Ницца – Страсбур
|- : -
|4.01
|00:00
|ПСЖ – Париж
|- : -
|4.01
|00:00
|Тулуза – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|11
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|9
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|5
|
|
Маттье Юдоль
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|7
|2
|1
|
|
Тило Керер
Монако
|11
|1
|1
|
|
Отавио
Париж
|13
|1
|5