10 сентября, 23:49

Рабьо попрощался с болельщиками «Марселя»: «Вы были неизменной опорой»

Алина Савинова

Бывший полузащитник «Марселя» Адриан Рабьо обратился к болельщикам французской команды, выразив им благодарность за поддержку и вдохновение.

30-летнего футболиста выгнали из клуба после драки с партнером по команде Джонатаном Роу в раздевалке «Марселя». Руководство бело-голубых отстранило обоих игроков от основной команды, а затем выставило их на трансфер. 1 сентября Рабьо перешел в «Милан», подписав контракт с итальянским клубом до лета 2028 года.

«Дорогие болельщики «Марселя», прежде чем начать свое новое приключение в «Милане», я хотел бы обратиться к вам с посланием. С первого дня, когда я прибыл в Мариньян, вы не обращали внимания на мое прошлое в «ПСЖ» и сразу приняли меня как марсельца. Так было до самого моего ухода. На протяжении всего сезона вы поддерживали меня, сопровождали, вдохновляли, аплодировали... вы были неизменной опорой. Я чувствовал этот жар, эту страсть, эту любовь к футболу, которые вами движут. Я никогда не забуду атмосферу «Велодрома», радость в моменты празднования и главное — то неописуемое ощущение, когда забиваешь гол на этом стадионе», — написал полузащитник в своих соцсетях.

Адриен Рабьо.«Милан» объявил о переходе Рабьо. Француза выгнали из «Марселя» после драки с одноклубником

Рабьо выступал за «Марсель» с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 француз провел 31 матч во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.

