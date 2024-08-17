Получивший тяжелую травму игрок «Лилля» Гомес пришел в сознание

Полузащитник «Лилля» Анжел Гомес пришел в сознание после столкновения в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

23-летний англичанин после столкновения с защитником Абду Коне на 12-й минуте упал на поле и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь в течение 20 минут, после чего унесли на носилках в машину скорой помощи. Сейчас Гомес находится в сознании в больнице.

В минувшем сезоне Гомес провел 45 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.