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Сегодня, 21:02

Получивший тяжелую травму игрок «Лилля» Гомес пришел в сознание

Сергей Разин
корреспондент
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Анжел Гомес.
Фото AFP

Полузащитник «Лилля» Анжел Гомес пришел в сознание после столкновения в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

23-летний англичанин после столкновения с защитником Абду Коне на 12-й минуте упал на поле и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь в течение 20 минут, после чего унесли на носилках в машину скорой помощи. Сейчас Гомес находится в сознании в больнице.

В минувшем сезоне Гомес провел 45 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

ФК Лилль
ФК Реймс
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Игрок «Лилля» Гомес после столкновения головой с защитником «Реймса» пролежал на поле 20 минут
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