Политик Ле Пен отреагировала на заявление Мбаппе голосовать против нее на выборах во Франции
Французский политик, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ответила на заявления форварда сборной Франции Килиана Мбаппе голосовать против Ле Пен.
«Высказывания Мбаппе? Французам надоело, что им читают лекции о морали и дают инструкции по голосованию», — приводит слова Ле Пен CNN France.
Ранее Мбаппе призвал граждан Франции приходить на парламентские выборы.
Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.
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