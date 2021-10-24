Полицейские закрывали щитами Неймара при подачах угловых в Марселе
24 октября, 23:37
Полицейские закрывали щитами нападающего «ПСЖ» Неймара при подачах угловых во время выездного матча 11-го тура против «Марселя».
Представители правоохранительных органов защищали футболиста от болельщиков, которые бросали различные предметы в игрока с трибун.
Madness at Marseille ???pic.twitter.com/dCsks212ND— 433 (@433) October 24, 2021
Соперничество «ПСЖ» и «Марселя» является одним из главных противостояний в французском футболе, матчи между этими командами называют «Ле Классико» или «Дерби Франции».
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