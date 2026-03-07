Поконьоли объяснил, за счет чего «Монако» обыграл «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

«Мы придерживались того же подхода, что и в последнем матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). План игры был похожим, с четкими принципами прессинга. Как и в трех предыдущих матчах против «ПСЖ», мы использовали разные системы, но всегда с одними и теми же целями: высокий прессинг, компактная игра и смелость в атаке. Игроки идеально это реализовали.

Мы подходим к каждой игре по отдельности. Это классический ответ, но он искренний. Пережили сложный период с ноября по январь, который заставил нас оставаться приземленными. Игроки отпраздновали победу сегодня вечером, но сохранили спокойствие, потому что знают, через что мы прошли, и не хотят снова переживать те трудные времена. Пока что третье место нам недоступно. В эти выходные играют другие команды, но мы продолжим усердно работать, и прежде всего, нам нужно подтвердить свою форму на следующей неделе дома против «Бреста», очень сложной команды для любого соперника», — приводит официальный сайт клуба слова Поконьоли.

«Монако» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» лидирует с 57 очками.

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