Поконьоли объяснил, за счет чего «Монако» обыграл «ПСЖ»
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».
«Мы придерживались того же подхода, что и в последнем матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). План игры был похожим, с четкими принципами прессинга. Как и в трех предыдущих матчах против «ПСЖ», мы использовали разные системы, но всегда с одними и теми же целями: высокий прессинг, компактная игра и смелость в атаке. Игроки идеально это реализовали.
Мы подходим к каждой игре по отдельности. Это классический ответ, но он искренний. Пережили сложный период с ноября по январь, который заставил нас оставаться приземленными. Игроки отпраздновали победу сегодня вечером, но сохранили спокойствие, потому что знают, через что мы прошли, и не хотят снова переживать те трудные времена. Пока что третье место нам недоступно. В эти выходные играют другие команды, но мы продолжим усердно работать, и прежде всего, нам нужно подтвердить свою форму на следующей неделе дома против «Бреста», очень сложной команды для любого соперника», — приводит официальный сайт клуба слова Поконьоли.
«Монако» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» лидирует с 57 очками.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Париж
|0
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|0
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|0-0
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12
|Брест
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|0
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13
|Анже
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|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
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|0-0
|0
|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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