Поконьоли назвал причины поражения «Монако» от «Парижа»
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал поражение от «Парижа» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата Франции.
«Мы проиграли не из-за того, что меня не предупредили о сложности матча с «Парижем», потому что я знал, что нас ждут психологические испытания. Играли с командой в хорошей форме с очень эффективной игровой системой, и сегодня мы поплатились за это. Наша хорошая серия придала нам слишком много уверенности, а начало матча с пропущенных трех мячей за 20 минут заставило меня понять, что «Монако» не смог уделить внимание своему плану.
Пропуск такого количества голов за такое короткое время обязательно связан с недостатком психологической подготовки. Повторял это игрокам всю неделю, но видно, что в этой области ошиблись», — цитирует официальный сайт клуба Поконьоли.
«Париж» набрал 35 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Монако» идет на 5-й строчке — 49 очков.
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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|0-0
|0
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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|0-0
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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