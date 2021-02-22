Покеттино заявил, что «ПСЖ» не нашел способа сломать оборонительную линию «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Франции против «Монако» (0:2).

«Думаю, мы гнались за ними, пропустили через пять минут с начала игры и не создали достаточно моментов. Мы были недостаточно хороши, и поэтому проиграли. Потом мы владели мячом более 75 минут, но так и не нашли способа сломать их оборонительную линию. Конечно, они хорошо защищались, сказать больше нечего. Поздравления «Монако». Мы должны много работать, чтобы изменить ситуацию такого типа», — приводит слова Покеттино официальный сайт клуба.

«ПСЖ» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — 52 балла и четвертая строчка.

Команда Нико Ковача не проигрывает с декабря 2020 года. В последний раз «Монако» уступил «Лансу» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции.