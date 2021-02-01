Покеттино заявил, что никогда не возглавит «Барселону» и «Марсель»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино назвал клубы, в которых никогда не будет работать. По словам специалиста, он ни за что не возглавит «Барселону» и «Марсель». Последние — принципиальные соперники его нынешнего клуба, а «Барса» конкурирует с другим клубом из столицы Каталонии «Эспаньолом», за который Покеттино играл и в котором начинал самостоятельную тренерскую карьеру.

«Я никогда не возглавлю «Барселону», — цитирует RMC Покеттино. — Это невозможно. У меня есть принципы, связь с этим городом, которая делает это невозможным. «Марсель» тоже невозможный для меня вариант».