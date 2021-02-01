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Покеттино верит, что Неймар и Мбаппе останутся в «ПСЖ»

20:43
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино выразил надежду, что лидеры его команды нападающие Неймар и Килиан Мбаппе никуда не уйдут.

«Верю, что Неймар и Мбаппе останутся, и я останусь в «ПСЖ» надолго, — приводит слова аргентинца RMC. — Я не сомневаюсь, настроен очень оптимистично. Клуб делает все, чтобы сохранить их».

48-летний специалист возглавил «ПСЖ» 2 января. Вместе с Покеттино парижане уже успели выиграть Суперкубок Франции, победив «Марсель» (2:1). В чемпионате «ПСЖ» идет третьим с 45 очками после 22 игр.

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