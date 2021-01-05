Покеттино сообщил, кто будет капитаном «ПСЖ»

Новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал, что смены капитана в парижском клубе пока не будет.

«Маркиньос и дальше будет капитаном «ПСЖ». Сейчас не время говорить о решениях, которые будут в будущем. Сейчас главное — побеждать и делать это стильно», — цитирует Покеттино L'Equipe.

Напомним, 48-летний специалист возглавил «ПСЖ» 2 января 2021 года. Парижане после 17 туров лиги 1 занимают 3-е место в турнирной таблице. В среду, 6 января, команда в гостях сыграет с «Сент-Этьеном». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.