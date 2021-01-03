Покеттино рассказал, в какой футбол будет играть «ПСЖ»

Новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино намерен поставить команде атакующий стиль игры. Контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2022 года.

— Я очень счастлив и для меня большая честь стать новым тренером «Пари Сен-Жермен», — приводит пресс-служба клуба слова Покеттино. - Благодарен руководству клуба за оказанное мне доверие. Как вы знаете, «ПСЖ» всегда занимал особое место в моем сердце. У меня остались прекрасные воспоминания, особенно об уникальной атмосфере «Парк де Пренс». Я вернулся в клуб сегодня с большим честолюбием и скромностью, а также с нетерпением жду возможности поработать с одними из самых талантливых игроков в мире. У этой команды фантастический потенциал, и я буду делать все, чтобы оптимизировать результаты во всех соревнованиях. Мы также сделаем все возможное, чтобы дать нашей команде тот боевой и атакующий стиль игры, который всегда любили парижские фанаты.