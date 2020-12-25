Покеттино подпишет контракт с «ПСЖ» до 2023 года

Аргентинский тренер Маурисио Покеттино в ближайшее время возглавит «ПСЖ», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 48-летний специалист станет главным тренером парижан после ухода Томаса Тухеля, а его контракт будет рассчитан до 2023 года.

Ранее стало известно, что Тухель покинет «ПСЖ». С ним уже попрощался форвард Килиан Мбаппе.

Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Вместе с командой из Лондона он выходил в финал Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2).