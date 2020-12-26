Покеттино подписался на «ПСЖ» в Instagram

Аргентинский специалист Маурисио Покеттино стал подписчиком страницы «ПСЖ» в Instagram. Ожидается, что в ближайшее время он возглавит команду, заменив Томаса Тухеля.

Ранее стало известно, что Тухель покинет «ПСЖ», а Покеттино подпишет контракт до 2023 года.

Напомним, Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Вместе с командой из Лондона он выходил в финал Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2).