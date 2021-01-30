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Покеттино опроверг слухи о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»

09:49
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Кильян Мбаппе. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино опроверг слухи о возможном уходе из команды нападающего Килиана Мбаппе.

«Вокруг Килиана много слухов, но я думаю, что он будет выступать за «ПСЖ» еще очень много лет. Мы очень на него рассчитываем. Да, ему предстоит принять решение по поводу своего будущего, но он выглядит очень счастливым и преданным клубу», — цитирует Marca Покеттино.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2020/21 22-летний француз забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 23 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. 29 января сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/01/28/601308d2268e3edc0e8b463f.html

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