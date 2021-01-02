Покеттино официально стал главным тренером «ПСЖ»

Маурисио Покеттино официально стал новым главным тренером «ПСЖ», сообщает сайт клуба.

На посту главного тренера клуба Покеттино сменил Томаса Тухеля. Ранее сообщалось о том, что в виде компенсации за досрочное расторжение соглашения немец получит шесть миллионов евро.

Тухель возглавил «Пари Сен-Жермен» в июле 2018 года. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции и впервые в своей истории дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли «Баварии».

Напомним, Покеттино в конце ноября 2019 года покинул «Тоттенхэм» и с тех пор оставался без работы. Под руководством аргентинского специалиста «шпоры» дошли до финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019, где уступили «Ливерпулю».