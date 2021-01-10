Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (3:0).

«Мы довольны результатом, это плоды усилий всех игроков, но нам еще многое предстоит исправить. Мбаппе провел хорошую игру. У него были моменты, поэтому жаль, что он не забил.

Мы надеемся провести еще одну достойную игру против «Марселя», создав для себя хорошие условия в турнирной таблице. Мы просто обязаны побеждать», – приводит слова Покеттино Goal.

После этого матча «ПСЖ» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Брест» с 26 очками – на 11-й строчке.