Покеттино — о победе над «Брестом»: «Мы довольны результатом, но «ПСЖ» еще многое предстоит исправить»
07:16
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (3:0).
«Мы довольны результатом, это плоды усилий всех игроков, но нам еще многое предстоит исправить. Мбаппе провел хорошую игру. У него были моменты, поэтому жаль, что он не забил.
Мы надеемся провести еще одну достойную игру против «Марселя», создав для себя хорошие условия в турнирной таблице. Мы просто обязаны побеждать», – приводит слова Покеттино Goal.
После этого матча «ПСЖ» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Брест» с 26 очками – на 11-й строчке.
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