Покеттино не стал говорить о возможности перехода Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино отказался обсуждать возможность перехода Лионеля Месси в парижский клуб. У аргентинца в конце сезона заканчивается контракт с «Барселоной».

— Я не могу говорить о Месси, это будет неправильно истолковано, — цитирует Goal Покеттино. — В этом сезоне нам нужно в первую очередь достичь поставленных целей. В остальном мы работаем молча, чтобы у нас была лучшая команда.