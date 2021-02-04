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Покеттино не стал говорить о возможности перехода Месси в «ПСЖ»

04:56
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино отказался обсуждать возможность перехода Лионеля Месси в парижский клуб. У аргентинца в конце сезона заканчивается контракт с «Барселоной».

— Я не могу говорить о Месси, это будет неправильно истолковано, — цитирует Goal Покеттино. — В этом сезоне нам нужно в первую очередь достичь поставленных целей. В остальном мы работаем молча, чтобы у нас была лучшая команда.

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