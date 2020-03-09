Власти Монако ждут официального решения властей Франции для того, чтобы матч лиги 1 между «Монако» и «Сент-Этьеном» провести без зрителей, сообщает AFP. Сегодня прошло совещание по организации матча, однако решения о том, какие меры безопасности в связи с распространением коронавируса, не было принято.

Ранее правительство Франции постановило, что все спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей, либо их число не должно превышать тысячу человек. Отметим, что на матче «Монако» с «Сент-Этьеном» ожидалось от 6 до 7 тысяч зрителей.