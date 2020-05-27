Погба подписал контракт с французским клубом

Флорантен Погба, брат полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, подписал контракт с «Сошо», сообщается в официальном Twitter клуба. Он перешел в статусе свободного агента.

29-летний гвинеец ранее выступал за «Седан», «Сент-Этьен», «Генчлербирлиги» и «Атланту». В феврале 2020 года проходил просмотр в «Риге», которую возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 475 тысяч евро. За карьеру он забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 219 матчах. На его счету 18 встреч за сборную Гвинеи.