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Погба подписал контракт с французским клубом

21:11
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Флорантен Погба, брат полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, подписал контракт с «Сошо», сообщается в официальном Twitter клуба. Он перешел в статусе свободного агента.

29-летний гвинеец ранее выступал за «Седан», «Сент-Этьен», «Генчлербирлиги» и «Атланту». В феврале 2020 года проходил просмотр в «Риге», которую возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 475 тысяч евро. За карьеру он забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 219 матчах. На его счету 18 встреч за сборную Гвинеи.

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