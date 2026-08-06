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6 августа, 04:06

Погба и Фати не сыграют с «Хетафе»

Евгений Козинов
Корреспондент

Игроки «Монако» Поль Погба и Ансу Фати пропустят товарищеский матч с «Хетафе» в этот четверг, сообщает Nice-Matin.

33-летний француз по-прежнему испытывает проблемы с коленом, а 23-летний испанец продолжает восстановление после мышечной травмы, полученной в начале предсезонной подготовки.

Оба игрока рассчитывают вернуться в строй в ближайшие недели. У «Монако» запланирован тренировочный сбор в Англии с 8 по 14 августа.

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Ансу Фати
Поль Погба
Футбол
ФК Монако
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
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 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
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