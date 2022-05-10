Погба близок к договоренности по контракту с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «ПСЖ». 29-летний француз почти договорился по условиям контракта с клубом из Парижа, сообщает журналист Марк Контейро.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Погба уже принял решение покинуть английскую команду.