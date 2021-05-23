Почеттино заявил, что не сочтет провалом поражение «ПСЖ» в борьбе за чемпионство

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что не станет говорить о провале в случае, если парижанам не удастся стать чемпионами Франции по итогам сезона.

«Для такого клуба, как «ПСЖ», который вовлечен во все крупные турниры, отсутствие побед — очень сильный фактор для расстройства. Тем не менее, я бы не стал говорить, что это провал — это слово слишком сильное для ситуации. Скорее, расстройство или разочарование. Нужно верить в футбол, и мы придерживаемся этого принципа. Может случиться что угодно, мы должны быть готовы, если «Лилль» вдруг не сможет победить «Анже». Мы очень мотивированы и верим в то, о чем мечтаем», — приводит Goal слова Почеттино.

Сегодня, 23 мая состоится последний тур чемпионата Франции. «ПСЖ» встретится с «Брестом». Эта встреча, как и 9 остальных, начнется в 22.00 (мск). Парижане уступают 1 очко лидирующему «Лиллю».