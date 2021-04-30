Почеттино высказался о возможном продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе в парижском клубе.
«По поводу контракта вопрос к Килиану, не ко мне. У него есть еще год, я говорил, что я и «ПСЖ» делаем все возможное, чтобы он остался на долгие годы. Килиан счастлив с нами», — передает слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 43 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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