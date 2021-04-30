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Почеттино высказался о возможном продлении контракта Мбаппе с «ПСЖ»

16:54
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе в парижском клубе.

«По поводу контракта вопрос к Килиану, не ко мне. У него есть еще год, я говорил, что я и «ПСЖ» делаем все возможное, чтобы он остался на долгие годы. Килиан счастлив с нами», — передает слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 43 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.

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