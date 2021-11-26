Почеттино все еще заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остается заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед». Его даже не смущает приход в английский клуб Ральфа Рангника, утверждает The Guardian.
49-летний аргентинский специалист не против летом покинуть парижский клуб ради «МЮ». Также Почеттино не смущает тот факт, что по окончанию нынешнего сезона Рангник останется консультантом в клубе.
В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до 31 мая следующего года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По данным «СЭ», Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнер по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю