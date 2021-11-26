Почеттино все еще заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остается заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед». Его даже не смущает приход в английский клуб Ральфа Рангника, утверждает The Guardian.

49-летний аргентинский специалист не против летом покинуть парижский клуб ради «МЮ». Также Почеттино не смущает тот факт, что по окончанию нынешнего сезона Рангник останется консультантом в клубе.

В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до 31 мая следующего года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По данным «СЭ», Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнер по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.