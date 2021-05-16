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Почеттино: «Сохранение Мбаппе имеет фундаментальное значение для будущего «ПСЖ»

11:11

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что в клубе хотят, чтобы форвард Килиан Мбаппе продлил контракт с парижанами.

Напомним, на прошлой неделе Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Соглашение 22-летнего Мбаппе с парижанами рассчитано до 2022 года. Руководство надеется, что француз последует примеру бразильца.

«У «ПСЖ» амбициозный проект. Сохранение Килиана имеет фундаментальное значение для будущего каждого в команде», — цитирует Почеттино пресс-служба лиги 1.

Парижане занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая на 3 балла от лидера. Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Реймсом».

Дополнительная информация:

https://www.ligue1.com/

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