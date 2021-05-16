Почеттино: «Сохранение Мбаппе имеет фундаментальное значение для будущего «ПСЖ»
11:11
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что в клубе хотят, чтобы форвард Килиан Мбаппе продлил контракт с парижанами.
Напомним, на прошлой неделе Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Соглашение 22-летнего Мбаппе с парижанами рассчитано до 2022 года. Руководство надеется, что француз последует примеру бразильца.
«У «ПСЖ» амбициозный проект. Сохранение Килиана имеет фундаментальное значение для будущего каждого в команде», — цитирует Почеттино пресс-служба лиги 1.
Парижане занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая на 3 балла от лидера. Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Реймсом».
Дополнительная информация:
Читайте также
Шомуродов чуть не украл у «Аталанты» Лигу чемпионов. У Миранчука — рекорд по игровому времени и голевой пас
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю